Mafia, Commissione prefettizia al Comune di Francofonte per accertamenti

PoliticaSiracusa

Sospetti di infiltrazioni mafiose a Francofonte, comune della zona nord del Siracusano, e cosi' c'e' stato il via libera da parte del ministero dell'Interno per istituire una Commissione prefettizia. L'obiettivo e' di svelare se Cosa nostra condizioni l'attivita' dell'amministrazione comunale, alla cui guida c'e' Daniele Lentini, candidatosi nel 2022 alle Regionali con l'Udc, poi passato a Noi Moderati e di recente avvicinatosi a Fratelli d'Italia. Da quanto emerge, le attenzioni nascono dall'incrocio tra un esponente del Comune ed una societa', riconducibile alla sua famiglia, da qui i sospetti di legami con Cosa nostra. Si tratta solo di ipotesi che saranno al vaglio della Commissione prefettizia, che, al termine della sua istruttoria, consegnera' la relazione al ministro dell'Interno, il quale decidera' se sciogliere o meno il Comune. Per il momento, solo due Comuni del Siracusano sono stati sciolti per mafia: il primo e' stato Augusta nel 2013, il secondo Pachino, nel febbraio del 2019, quando alla guida c'era il sindaco del Pd, Roberto Bruno, che ha sempre contestato la decisione assunta dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

