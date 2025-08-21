ou
Palermo, a Palazzo Comitini Camera ardente per Musotto: domani i funerali

Palermo, a Palazzo Comitini Camera ardente per Musotto: domani i funerali

PoliticaPalermo

E' stata allestita a Palazzo Comitini, storica sede dell'ex Provincia di Palermo, la camera ardente per rendere omaggio a Francesco Musotto, morto ieri all'età di 78 anni. Per due volte, negli anni '90 e primi 2000, con Forza Italia fu eletto alla guida della Provincia. Oggi Palazzo Comitini è sede della Città metropolitana del capoluogo siciliano. Da qui la scelta del sindaco Roberto Lagalla per l'ultimo saluto all'esponente politico, che è stato anche ex europarlamentare e membro dell'Assemblea regionale siciliana. Domani i funerali. La messa verrà celebrata alle 10 presso la Parrocchia Maria Santissima Assunta a Valdesi, (Mondello - Palermo),

