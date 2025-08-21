Al Cortile di Pietra di Avola debutta il nuovo Laboratorio teatrale comunale
Ieri sera nel suggestivo scenario del Cortile di Pietra ha debuttato il nuovo Laboratorio teatrale comunale con lo spettacolo “Sentimi signora!” tratto dal libro di Tea Ranno. "Un progetto - dichiara il sindaco di Avola Rossana Cannata - che la mia amministrazione ha fortemente voluto, gratuito e aperto a tutti, e che prende vita con la messa in scena nella nostra estate avolese". L’iniziativa è diretta dalla regista Tatiana Alescio direttrice del Teatro Garibaldi con la drammaturgia condivisa dalla prof.ssa Francesca Parisi e interpretata dalle protagoniste che hanno saputo emozionare il pubblico. "Il teatro – prosegue – diventa così strumento di riflessione, formazione e comunità. Con questo progetto vogliamo investire in nuovi servizi e offrire opportunità sociali che rafforzino il senso di appartenenza e aprano spazi di crescita personale e collettiva. È un segno concreto dell’impegno a rendere Avola sempre più città della cultura e delle persone". Il Laboratorio Teatrale Comunale si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e sociale avviato dall’amministrazione Cannata con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa e artistica accessibile a tutti i cittadini.