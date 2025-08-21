ou
ULTIME NOTIZIE

Pappalardo al concerto di Fiumicino insulta la Meloni ma la platea lo fischia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Morto nel torrente a Leonforte, la Procura di Enna apre un'inchiesta

Morto nel torrente a Leonforte, la Procura di Enna apre un'inchiesta

CronacaEnna

Si sono tenuti nella chiesa madre di Leonforte, i funerali di Matteo Ciurca, il quarantenne trascinato, due giorni fa, dalla furia delle acque nel torrente Crisa e il cui corpo è stato ritrovato ieri dai vigili del fuoco.
Non è stato necessario procedere all'autopsia ma la procura di Enna ha, comunque, aperto un fascicolo sull'incidente.
Ciurca viaggiava in auto, quando è stato travolto dalla piena, con un amico Salvatore Rosano che si è salvato mentre in un altra automobile c'era Luigi Muratore anche lui salvo: è riuscito a saltare su alcuni rovi e a dare l'allarme.

Potrebbero Interessarti