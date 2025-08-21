Palermo, le scippano il cellulare alla Vucciria: due arresti e una denuncia

La polizia ha recuperato un cellulare ed oggetti personali sottratti ad una giovane frequentatrice della movida in Vucciria e ha arrestato i due presunti responsabili del furto e denunciato un ricettatore. Nella notte in via Meli, una giovane cittadina palermitana era stata sorpresa alle spalle, privata della borsa e fatta vittima del più classico degli scippi da parte di due giovani che, a bordo di uno scooter, erano poi fuggiti facendo apparentemente perdere le loro tracce. La presenza a breve distanza di una pattuglia impiegata in un servizio di prevenzione e repressione di reati predatori legati alla movida, ha permesso ai poliziotti di raccogliere, quasi in presa diretta, la segnalazione di quanto accaduto e la descrizione degli autori dello scippo e si sono dedicati alla loro ricerca. L'ipotesi che i due potessero essere diretti nel quartiere di Ballarò ha trovato conforto nelle indicazioni fornite dal gps del cellulare rubato che ne indicava proprio questa direzione. Giunti nel quartiere, i poliziotti si sono subito imbattuti nello scooter e nei centauri, compiutamente descritti dalla vittima. Addosso gli hanno ritrovato la borsa della vittima ma non il cellulare. Quest'ultimo era già stato "smerciato" e consegnato ad un cittadino straniero, dimorante in zona. Nel suo alloggio fatiscente, nascosto dentro un mobile, gli agenti lo hanno ritrovato. Telefonino, documenti ed effetti personali sono stati restituiti alla vittima. I due cittadini italiani sono stati arrestati per furto ed il provvedimento convalidato dall'Autorità Giudiziaria, mentre il cittadino straniero è stato denunciato per il reato di ricettazione.