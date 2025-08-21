Vandali a Messina contro scuola e III Circoscrizione

Raid vandalico nella notte a Camaro San Paolo: ignoti hanno preso di mira la sede della III Circoscrizione di via Suor Maria Francesca Giannetto e l'adiacente Scuola dell'Infanzia "La Pira 2". Danni e furti alle strutture. Il sindaco Federico Basile ha condannato l'episodio definendolo "inaccettabile" e chiedendo sanzioni esemplari. "La legalità non sarà mai messa in discussione - ha detto - non tollereremo tentativi di ostacolare il nostro percorso di crescita". Oggi e domani sospeso il ricevimento al pubblico della III Municipalità.

Tecnici al lavoro per il ripristino. Indagini in corso.