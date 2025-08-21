ou
ULTIME NOTIZIE

Pappalardo al concerto di Fiumicino insulta la Meloni ma la platea lo fischia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Vandali a Messina contro scuola e III Circoscrizione

Vandali a Messina contro scuola e III Circoscrizione

CronacaMessina

Raid vandalico nella notte a Camaro San Paolo: ignoti hanno preso di mira la sede della III Circoscrizione di via Suor Maria Francesca Giannetto e l'adiacente Scuola dell'Infanzia "La Pira 2". Danni e furti alle strutture. Il sindaco Federico Basile ha condannato l'episodio definendolo "inaccettabile" e chiedendo sanzioni esemplari. "La legalità non sarà mai messa in discussione - ha detto - non tollereremo tentativi di ostacolare il nostro percorso di crescita". Oggi e domani sospeso il ricevimento al pubblico della III Municipalità.
Tecnici al lavoro per il ripristino. Indagini in corso.

Potrebbero Interessarti