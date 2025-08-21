ou
Pappalardo al concerto di Fiumicino insulta la Meloni ma la platea lo fischia

Riparte la serie B, il Palermo all'esordio con la Reggiana fa il primo record: 26 mila spettatori allo stadio

La Serie B è pronta a ripartire e come sempre si annuncia un campionato imprevedibile, equilibrato e ricco di insidie. Venerdì prenderà il via la 94ª edizione del torneo cadetto, definito non a caso il campionato degli italiani.
Le venti protagoniste hanno già messo minuti nelle gambe tra ritiri e amichevoli, con la Coppa Italia a fare da antipasto, ma i veri verdetti arriveranno soltanto dal campo. L'impressione diffusa è che Palermo, Spezia e Bari abbiano costruito le basi per recitare il ruolo di protagoniste, insieme alle retrocesse Empoli, Venezia e Monza che però dovranno adattarsi in fretta a una categoria mai banale. I rosanero non si nascondono: l'arrivo di Pippo Inzaghi, reduce dalla promozione conquistata con il Pisa, e i primi colpi di mercato come Augello, Gyasi, Bani e Palumbo certificano le ambizioni di un club che vuole tornare protagonista. Lo Spezia, archiviata la delusione della finale play-off persa pochi mesi fa, ha confermato Luca D'Angelo, garanzia assoluta per la categoria, e riparte con entusiasmo affidandosi a un mix di giovani interessanti come Vlahovic e Artistico e a rientri importanti quali Verde e Antonucci.
Cresce l'entusiasmo per il Palermo targato Pippo Inzaghi. Contro la Reggiana, in occasione della prima giornata del campionato di serie B (sabato, ore 21) gli spettatori presenti al "Barbera" tra biglietti venduti e abbonamenti sono già
25.945. In pratica, rimarca il club rosanero, è stato già battuto il record di spettatori della scorsa stagione. La partita con più presenze allo stadio del campionato 2024-2025 è stata quella contro il Cosenza dell'1 settembre (la prima in casa) con 25.787 spettatori, seguita da quella contro la Salernitana del 6 ottobre con 25460 tifosi.

