Tragedia a Catania, muore mentre fa il bagno nel mare della Playa

Tragedia nel pomeriggio alla Playa di Catania. Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo etneo, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, un uomo è morto dopo avere accusato un malore mentre si trovava in acqua a fare il bagno. Per lui non c'è stato nulla da fare. I militari, assieme ai sanitari del 118, hanno provato a rianimarlo, ma in maniera del tutto vana, perché il suo cuore ha cessato di battere. Sono in corso indagini per accertare con esattezza la dinamica di quanto è accaduto.