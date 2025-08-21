Vela, Black Jack vince la Palermo - Montecarlo: "Siamo stati perfetti"

Ha fatto gara a sé, nella regata offshore Palermo-Montecarlo, il maxi monegasco Black Jack, stabilendo un record incredibile, raggiungendo il principato di Monaco poco prima delle tre di notte.

Primato abbattuto di oltre cinque ore, col tempo di 38 ore, 53 minuti e 13 secondi.

Oggi, poco dopo mezzogiorno sulla linea d'arrivo sono arrivate - nel giro di 16 minuti - tre barche praticamente insieme, in una sorta di volata per il secondo posto.

Nell'ordine hanno tagliato il TP52 turco Arkas Blue Moon Sailing Team (alle 12.21), il catamarano Falcon di Matteo Uliassi con Shannon Falcone (alle 12.26), e il VO65 oceanico austriaco Sisi (12.37), quest'ultimo era in testa al terzetto fino a poche ore dall'arrivo, ma ha pagato un buco di vento sotto costa.

Per i vincitori festeggiamenti in banchina con bottiglie di champagne, birra e un buffet a disposizione degli equipaggi.

"Abbiamo avuto tutte le condizioni possibili - spiega lo skipper di Black Jack, Tristan Lebrun - abbiamo usato tutte le vele che avevamo a bordo.

I temporali con forti raffiche vicino alla Giraglia, che hanno sbandato molto la barca e ci hanno messo a dura prova. I ragazzi sono stati perfetti. La regata si conferma splendida, varia, ricca di competizione e di scenari, organizzata splendidamente, sia a Palermo che a Montecarlo".

"Più che una regata - gli fa eco, raggiante, l'armatore Remon Vos - questo è un evento bellissimo, l'accoglienza a Palermo e Montecarlo è meravigliosa. Vincere è sempre una emozione, devo dire grazie all'equipaggio, fare una regata così difficile in questo modo è il frutto di un insieme di cose: barca, vele, uomini, fortuna. Peccato che quest'anno non c'erano alcuni dei nostri avversari tra i maxi, spero che il prossimo anno vengano a sfidarci".