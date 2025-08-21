Il Siracusa debutta a Salerno, tanti interrogativi sugli azzurri: Turati in panchina

Al via da domani la stagione 2025-2026 del campionato di serie C, pronto a regalare tante emozioni e sorprese prima nell'arco della stagione regolare e poi ai play-off, sempre più spesso vinti da squadre che non partivano in pole.

Il Girone C si presenta come sempre caldo e agguerrito con parecchie squadre pronte a giocarsi la promozione diretta. Tra queste anche le due retrocesse Salernitana e Cosenza. I campani vogliono risalire la china dopo la doppia retrocessione dalla A alla C nell'arco delle ultime due stagioni; il ds Faggiano ha contribuito a costruire un organico di tutto rispetto pronto a lottare contro gli ostici avversari e la prima sfida sarà contro il neopromosso Siracusa (lunedì, ore 21) con l'"Arechi" a porte chiuse per quanto accaduto in occasione del match sospeso nella finale play-out con la Sampdoria. Più incerta la situazione in casa Cosenza guidata dall'ex Rimini Antonio Buscè; i calabresi esordiranno in casa del Monopoli (domenica, ore 21), una delle protagoniste della passata stagione e che ha effettuato poche modifiche. Sul gradino più alto del podio di partenza figura il Benevento che già lo scorso anno è stato per gran parte del torneo al vertice, vanta una società forte, un'ottima rosa e un tecnico esperto come il riconfermato Gaetano Auteri; i giallorossi ricominciano dalla non facile trasferta di Crotone (lunedì, ore 21), altro club che punta in alto.

Un'altra favorita della vigilia è il Catania che ha rinforzato l'ossatura già competitiva e che si è dovuta arrendere ai play-off contro il Pescara; sarà ancora Domenico Toscano a sedere sulla panchina degli etnei che nella prima giornata al "Massimino" riceverà il Foggia (domenica, ore 21) che ha ritrovato il maestro Delio Rossi alle prese con la partenza ad handicap del -3 in classifica. E a proposito di penalizzazioni il Trapani partirà addirittura da -8 ma sempre con le rinnovate ambizioni del proprio patron Antonini che non ha esitato a fare allestire una rosa di spessore; i granata cominceranno da Casarano (domenica, ore 21), matricola che sembra avere le potenzialità per farsi rispettare.

Dopo aver cullato a lungo il sogno della serie B, l'Audace Cerignola ha avviato una rivoluzione incentrata sulla linea verde e su alcune cessioni pesanti; in Coppa Italia maggiore ottima prova contro il Verona (eliminazione ai rigori) e primo impegno in campionato contro l'Az Picerno (lunedì, ore 21).

Nel posticipo di lunedì in campo il Siracusa. Gli azzurri alle 21 affronteranno la Salernitana all'Arechi- In panchina andrà l'allenatore Turati che aveva saltato la Coppa Italia ufficialmente per un virus intestinale, ma l'allenatore di Lecco, sarebbe entratoin contrasto con la società per la squadra allestita che non avrebbe i numeri per la categoria che va affontata. Nei giorni scorsi si è tenuto un summit tra il direttore Guglielmino, il presidente Ricci e l’entourage di Turati: insieme hanno programmato la linea da seguire nei prossimi giorni di calciomercato. Allarme rientrato, dunque, in casa Siracusa, con il presidente Ricci pronto ad accontentare il suo allenatore.