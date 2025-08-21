Pappalardo al concerto di Fiumicino insulta la Meloni ma la platea lo fischia

Momenti di imbarazzo e indignazione ieri sera durante l'esibizione di Adriano Pappalardo al concerto organizzato dal comune di Fiumicino a Passoscuro. Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La piazza non ha gradito le esternazione del cantante e dopo i fischi ricevuti, il cantante ha fatto dietro front, chiedendo scusa ai presenti. Sui social però è montata la protesta e molti hanno trovato sgradevoli le sue parole nei confronti della premier. Molti i commenti di sdegno come quello di Silvia che su Facebook che scrive: "Andava fermato. E' ingaggiato per cantare, non per insultare", o di Giordano che non ha condiviso le parole del cantante e si è sfogato , "si è preso i suoi meritati fischi". Emanuele, che era andato al concerto pensando solo di ascoltare un po' di musica commenta, "ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile". Anche Stefania racconta, "ha inveito contro il governo e si è beccato diversi insulti dal pubblico".

"Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase" ha detto Adriano Pappalardo. "Ho detto una cosa tipo: qua ci stanno togliendo tutto, anche la possibilità di fare il nostro lavoro, e questo grazie al governo di oggi, che continua a togliere, togliere, togliere. Poi ho detto che speravo che la Meloni mi avesse sentito. Però dopo la seconda canzone, mi creda, ho chiesto scusa più volte. Ho detto, signori, io vi chiedo scusa ufficialmente per quello che ho detto". "Un energumeno, prima che salissi sul palco, mi ha preso per un braccio e mi ha detto: 'qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra'... quindi io ho pensato di assecondarli e mi sono lasciato prendere da questo attimo di intemperanza e ho detto qualcosa contro il governo", sostiene Pappalardo.

Dalla platea dopo la sua invettiva contro il governo sono i partiti diversi fischi: "Un gruppetto di persone se n'era andato, quelli più risentiti, allora ho chiesto scusa e poi di nuovo scusa. Un tizio mi ha gridato pure: 'a vecchio, vattene a casa!'. Sono stato fuorviato da quello che mi è stato detto da quel tipo prima di salire sul palco. Così ho chiarito: 'sento che ho detto qualche sproposito e me ne scuso se ho offeso qualcuno'. Più di questo non potevo fare. In ogni caso, lo spettacolo poi è andato avanti benissimo, mi dispiace che ora si parli solo di questo piccolo incidente. Io sono un cantante, un'artista, non mi occupo di politica, non ho tesseramenti, non ho niente. Il mio lavoro è quello di fare musica e ieri sera ho avuto solo un piccolo incidente", conclude.