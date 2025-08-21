ou
Al via il Tour musicale di Venditti, domani in concerto al Teatro Greco di Patti

SpettacoloMessina

Il tour musicale di Antonello Venditti arriva in Sicilia con la prima delle sei date previste nel calendario della tournée.
Domani 22 agosto salirà sul palco del Teatro Greco di Patti (Messina) per il Tindari Festival 2025.
La suggestiva location, con una magnifica vista innanzi al golfo di Patti sul mar tirreno e sulle isole Eolie, accoglierà lo spettacolo con l'organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.
Il tour "Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition", prodotto e organizzato da Friends&Partners, proseguirà il viaggio live in Sicilia con altre cinque prossime tappe: 26 agosto - Agrigento - Live Arena 2 e 4 settembre - Taormina (Messina) - Teatro Antico 6 e 10 settembre - Palermo - Teatro di Verdura.

