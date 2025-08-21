ou
ULTIME NOTIZIE

Scoperto a Gioia Tauro un mini zoo abusivo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, Buon compleanno Quasimodo: viaggio sentimentale nella città del poeta
Modica, Buon compleanno Quasimodo: viaggio sentimentale nella città del poeta
Modica, Buon compleanno Quasimodo: viaggio sentimentale nella città del poeta

Modica, Buon compleanno Quasimodo: viaggio sentimentale nella città del poeta

CulturaRagusa

Con la deposizione di una corona di alloro nella casa natale del Nobel, in via Posterla, a Modica, si è conclusa la prima giornata di eventi organizzati nell’anniversario – 20 agosto 1901 - della nascita di Salvatore Quasimodo. Le iniziative sono curate dal Museo casa natale Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione VIA, gestore del Parco letterario di Modica “La terra impareggiabile”, e con il patrocinio del Comune di Modica.
Mercoledì 20 il viaggio sentimentale “La città di Quasimodo” si è snodato attraverso il centro storico di Modica con la partecipazione di numerosi turisti. Ha incluso San Nicolò Inferiore, l’Archivio storico culturale Salvatore Quasimodo, e la casa natale con la recita di poesie e la deposizione di una corona di alloro.
Il prossimo evento di “Buon compleanno Quasimodo” è in programma giovedì 28: Modica ospiterà Mario Cei, figlio adottivo del compianto Alessandro Quasimodo. Nella casa natale del Nobel ci sarà il momento centrale della seconda giornata dedicata a Salvatore Quasimodo con le musiche di Gesuele Sciacca e Daniela Greco.
Per informazioni e prenotazioni contattare (anche su whatsapp) i numeri 331-5876218 – 338-5293779

Potrebbero Interessarti