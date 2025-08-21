Modica, Buon compleanno Quasimodo: viaggio sentimentale nella città del poeta

Con la deposizione di una corona di alloro nella casa natale del Nobel, in via Posterla, a Modica, si è conclusa la prima giornata di eventi organizzati nell’anniversario – 20 agosto 1901 - della nascita di Salvatore Quasimodo. Le iniziative sono curate dal Museo casa natale Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione VIA, gestore del Parco letterario di Modica “La terra impareggiabile”, e con il patrocinio del Comune di Modica.

Mercoledì 20 il viaggio sentimentale “La città di Quasimodo” si è snodato attraverso il centro storico di Modica con la partecipazione di numerosi turisti. Ha incluso San Nicolò Inferiore, l’Archivio storico culturale Salvatore Quasimodo, e la casa natale con la recita di poesie e la deposizione di una corona di alloro.

Il prossimo evento di “Buon compleanno Quasimodo” è in programma giovedì 28: Modica ospiterà Mario Cei, figlio adottivo del compianto Alessandro Quasimodo. Nella casa natale del Nobel ci sarà il momento centrale della seconda giornata dedicata a Salvatore Quasimodo con le musiche di Gesuele Sciacca e Daniela Greco.

Per informazioni e prenotazioni contattare (anche su whatsapp) i numeri 331-5876218 – 338-5293779