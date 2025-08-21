ou
Scoperto a Gioia Tauro un mini zoo abusivo

Occupazione abusiva di area demaniale, sequestro a Sal Leonardo di Cutro

Altro sud

La Guardia Costiera ha sequestrato a San Leonardo di Cutro una struttura che aveva occupato abusivamente oltre mille metri quadrati di demanio marittimo. Il sequestro è stato eseguito nel corso di un'attività ispettiva svolta nell'ambito della campagna' Mare e laghi sicuri 2025'. I militari hanno accertato l'occupazione abusiva di circa 1.250 metri quadrati di spiaggia mediante la posa di 232 attrezzature balneari, tra ombrelloni e lettini e sdraio, riconducibili a una struttura ricettiva che è risultata priva di concessione. L'area è stata sequestrata e restituita alla pubblica utilità.

