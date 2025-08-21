ou
ULTIME NOTIZIE

Cumulo contributivo 2025, opportunità per la pensione anticipata

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scoperto a Gioia Tauro un mini zoo abusivo

Scoperto a Gioia Tauro un mini zoo abusivo

Altro sud

Furto aggravato di energia elettrica, animali di specie protetta detenuti senza autorizzazione insieme a cavalli, cani, capre e pecore privi di microchip e di ogni forma di tracciabilità. I carabinieri hanno scoperto un "mini zoo" abusivo a Gioia Tauro.I controlli dei militari che hanno portato al sequestro sono stati effettuati insieme al personale dell'Azienda sanitaria provinciale e del Nucleo Cites di Reggio Calabria ed avviati dopo che é stata scoperta un'anomalia nei consumi elettrici. Nel"mini zoo" erano custodite, tra l'altro, due tartarughe africane di una specie in via di estinzione.

Potrebbero Interessarti