Scoperto a Gioia Tauro un mini zoo abusivo

Furto aggravato di energia elettrica, animali di specie protetta detenuti senza autorizzazione insieme a cavalli, cani, capre e pecore privi di microchip e di ogni forma di tracciabilità. I carabinieri hanno scoperto un "mini zoo" abusivo a Gioia Tauro.I controlli dei militari che hanno portato al sequestro sono stati effettuati insieme al personale dell'Azienda sanitaria provinciale e del Nucleo Cites di Reggio Calabria ed avviati dopo che é stata scoperta un'anomalia nei consumi elettrici. Nel"mini zoo" erano custodite, tra l'altro, due tartarughe africane di una specie in via di estinzione.