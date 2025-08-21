Sequestrati depuratori comunali a Diamante e Cetraro

La Guardia costiera ed i carabinieri hanno sequestrato idepuratori comunali a Diamante e Cetraro, gestiti da societàprivate. Il sequestro é stato disposto dalla Procura dellaRepubblica di Paola dopo che sono state riscontrate irregolaritànella gestione dei due impianti. Salgono così a cinque idepuratori sequestrati negli ultimi giorni nel Tirrenocosentino. In precedenza erano stati oggetto dello stessoprovvedimento un altro impianto a Cetraro e i depuratori diFuscaldo e Verbicaro. Le indagini che hanno portato ai sequestrisono state avviate sulla base di segnalazioni della Regione allaluce delle analisi effettuate dall'Arpacal