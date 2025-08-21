Occhiuto si è dimesso da Commissario della Sanità in Calabria

Roberto Occhiuto, presidente dimissionario della Regione Calabria, si é dimesso anche dalla carica di Commissario alla sanità. Occhiuto ha lasciato inoltre l'incarico di Commissario per l'edilizia sanitaria calabrese. La decisione, secondo quanto si é appreso, è stata motivata dalla necessità di evitare il rischio di ineleggibilità alla presidenza della Regione, alla quale Occhiuto si é ricandidato con il sostegno della coalizione del centrodestra, rischio di ineleggibilità legato ad alcune normative vigenti.