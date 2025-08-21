ou
Cumulo contributivo 2025, opportunità per la pensione anticipata

Calcio, il portiere Joronen firma con il Palermo

SportPalermo

Jesse Joronen è ufficialmente il nuovo portiere del Palermo, ha svolto le visite mediche e firmato per il suo nuovo club. Finlandese, classe 1993, alto1,97 m, è in Italia dal 2019, quando è approdato al Brescia. Joronen, svincolato dal Venezia, ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il secondo, che diventerà obbligo di rinnovo in caso di promozione della squadra rosanero in serie A.
Il portiere finlandese arriva in sostituzione dell'infortunato Gomis, e in Sicilia ritroverà il bomber Pohjanpalo, connazionale con cui ha giocato al Venezia; i due sono molto amici, tanto da essere stati testimoni ai rispettivi matrimoni. Il portiere, ingaggiato al posto dell'infortunato Gomis, che affianca l'altro nuovo acquisto, Bardi, potrebbe non essere l'ultimo acquisto del direttore sportivo Carlo Osti, che dovrebbe regalare al tecnico Filippo Inzaghi anche un esterno difensivo.

