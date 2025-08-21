ou
ULTIME NOTIZIE

Cumulo contributivo 2025, opportunità per la pensione anticipata

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
West Nile, esame su paziente: il Policlinico di Palermo esclude il caso

West Nile, esame su paziente: il Policlinico di Palermo esclude il caso

Salute e MedicinaPalermo

Il Policlinico di Palermo rende noto che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente, non confermano il caso. In relazione al caso di sospetta infezione da virus West Nile di una paziente, ricoverata al Policlinico di Palermo, si legge in una nota, si comunica che le indagini virologiche eseguite presso il Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Arbovirosi, che ha sede presso l'Unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria, condotte in linea con quanto definito dal Piano Nazionale di Prevenzione Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-25, non confermano il caso di infezione.

Potrebbero Interessarti