ULTIME NOTIZIE

Palermo dà l'ultimo saluto all'ex presidente della Provincia Musotto

Catania, ritrovata avvocata scomparsa a Casablanca: la donna sta bene

CronacaCatania

E' stata ritrovata Denise Zaksongo, prima avvocata africana in Italia, originaria del Burkina Faso, ed ex vicedirettrice del Cara di Mineo. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto alla donna, che era partita da Catania, con scalo a Casablanca per prendere poi una coincidenza per il Burkina Faso.
Nel secondo volo, però, non è mai salita. Le ultime tracce della donna si erano perse all'aeroporto di Casablanca, dove è stata poi trovata. La scomparsa della donna era stata denunciata martedì 19 agosto dal marito, Renato Farina. La donna, a quanto si apprende, sta bene, anche se quando è stata ritrovata era in stato confusionale.

