ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo dà l'ultimo saluto all'ex presidente della Provincia Musotto

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tentato omicidio a Brolo, agli arresti domiciliari con il braccialetto

Tentato omicidio a Brolo, agli arresti domiciliari con il braccialetto

CronacaMessina

I carabinieri di Patti hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e applicazione di braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Patti su richiesta della Procura, nei confronti di un quarantunenne di Brolo (Messina). L'indagato, si legge in una nota, "ha aggredito la vittima, utilizzando un coltello di notevoli dimensioni, colpendola alle spalle all'altezza degli organi vitali, causandogli gravi ferite con conseguente ricovero in prognosi riservata". Le indagini si sono avvalse delle testimonianze raccolte dai militari e dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza.

Potrebbero Interessarti