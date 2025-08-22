Tentato omicidio a Brolo, agli arresti domiciliari con il braccialetto

I carabinieri di Patti hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e applicazione di braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Patti su richiesta della Procura, nei confronti di un quarantunenne di Brolo (Messina). L'indagato, si legge in una nota, "ha aggredito la vittima, utilizzando un coltello di notevoli dimensioni, colpendola alle spalle all'altezza degli organi vitali, causandogli gravi ferite con conseguente ricovero in prognosi riservata". Le indagini si sono avvalse delle testimonianze raccolte dai militari e dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza.