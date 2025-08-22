ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo dà l'ultimo saluto all'ex presidente della Provincia Musotto

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Armi e droga in casa, arrestato nel Palermitano

Armi e droga in casa, arrestato nel Palermitano

CronacaPalermo

Un 54enne nativo di Borgetto (Palermo) è stato accusato con l'accusa di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione svolta all'interno dell'appartamento dell'uomo con l'ausilio del cane DRU, ha permesso ai militari di trovare, nascoste all'interno di uno zaino, un fucile da caccia calibro 9 con matricola leggibile e canne mozze, arma risultata dai successivi accertamenti oggetto di furto. Nel ripostiglio, nascosti tra i vari oggetti, i militari hanno trovato un altro fucile doppietta calibro sempre con canne mozze e privo di matricola, 32 munizioni di vario calibro e, all'interno di una scatola di scarpe, 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi. L'attività di ricerca estesa anche ad una stalla in uso all'indagato ha permesso di rinvenire nei pressi di un albero, occultata sotto delle pietre, un'arma clandestina.
L'indagato con dei tubi in ferro e chiavi inglesi, aveva costruito un fucile artigianale risultato idoneo allo sparo e carico con una cartuccia calibro 9. Su disposizione dell'autorità giudiziaria ed in attesa della convalida, il 54enne è stato trasferito nel carcere Pagliarelli. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo e al 54enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Potrebbero Interessarti