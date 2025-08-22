ou
Azienda metalmeccanica di Gela licenzia un lavoratore: sit - in di protesta sulla Statale 115

EconomiaCaltanissetta

Da questa mattina protestano in strada, in un tratto della statale 115 Gela-Vittoria, gli operai dell'azienda metalmeccanica gelese Sarind che non entrati a lavorare.
La mobilitazione è scattata dopo il licenziamento di uno dei lavoratori.
La presenza in strada degli operai sta rallentando il traffico. Per il sindacato Cobas, il licenziamento "è la conseguenza del mancato consenso aziendale a un accordo di secondo livello per le trasferte in altre Regioni". La società invece ritiene di aver rispettato il contratto collettivo, anche sulle trasferte. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

