Delegazione di Forza Italia in visita all'ospedale di Trapani: " Sforzo per la Sanità"

Una delegazione di Forza Italia ha visitato questa mattina l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per un confronto con i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale e con il personale medico e infermieristico.

L'iniziativa è stata anche l'occasione per presentare il piano sanitario del partito, che punta a una riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale.

Alla visita hanno preso parte il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il capogruppo all'ARS e componente della Commissione Salute Stefano Pellegrino e il segretario provinciale di Forza Italia, Tony Scilla.

"Su iniziativa del segretario di Forza Italia Tajani - ha spiegato Gasparri - è stato predisposto un piano per la sanità che per il nostro movimento sarà oggetto di confronto nel centrodestra in vista della legge di stabilità.

Il Governo Meloni ha fatto molto per la sanità, ma noi riteniamo che serva uno sforzo ulteriore: più posti letto, più medici, più infermieri.

Proposte precise che stiamo illustrando sul territorio e dal territorio traiamo ulteriori idee. Per noi la sanità e la salute dei cittadini sono una priorità assoluta".

Il documento programmatico, intitolato Forza Italia per la Salute, mette al centro il rafforzamento del personale sanitario con nuove assunzioni, la riduzione delle liste d'attesa e il potenziamento dei pronto soccorso. Prevede inoltre l'integrazione tra ospedale e territorio, la valorizzazione della medicina generale e lo sviluppo delle Case della Comunità.

Attenzione particolare viene riservata alle patologie croniche e ad alta incidenza, come diabete ed endometriosi, e ai soggetti fragili e anziani.

Giorgio Mulè si è soffermato sulla vicenda degli esami istologici che ha travolto l'Asp di Trapani nei mesi scorsi: "Dal punto di vista amministrativo - ha sottolineato - adesso c'è la dottoressa Pulvirenti che ha preso su di sé la responsabilità di rimettere a posto le criticità, anche di tipo scandaloso, già emerse a seguito dell'ispezione regionale e nazionale. Dal punto di vista medico ci sono alcune centinaia di persone che stanno effettuando cure oncologiche per rimediare ai danni causati da quei ritardi nella consegna dei referti. Il pensiero va a loro, a chi in questo momento sta combattendo proprio a causa di quei disagi. Tutto quello che la politica poteva fare è stato fatto. Sono certo che le misure avviate hanno già superato quella criticità".

Il piano sanitario di Forza Italia dedica inoltre un capitolo alla prevenzione, con il progetto nazionale Cresco in Salute rivolto ad adolescenti e giovani, e punta a garantire un accesso più rapido e uniforme ai farmaci innovativi, superando le disparità regionali. Altro fronte è la tutela del personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni nei pronto soccorso, con proposte che vanno dal potenziamento della sicurezza nelle strutture a nuove forme di tutela legale e psicologica. "Forza Italia vuole una sanità moderna, equa e vicina ai cittadini - è stato ribadito durante la visita - capace di rispondere ai bisogni reali e di restituire fiducia nel sistema pubblico".