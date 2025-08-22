West Nile, primo caso sospetto a Messina: donna ricoverata al Papardo

Primo caso sospetto di West Nile, a Messina. Una donna di 74 anni, residente a Ritiro, è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Papardo dopo essersi presentata al Pronto soccorso con febbre alta, forte mal di testa e rigidità nucale. Gli accertamenti hanno evidenziato un'encefalite in corso e la positività al virus. L'approccio multidisciplinare dell'equipe ospedaliera ha consentito di individuare tempestivamente l'infezione e avviare la terapia in area di isolamento. La direzione del Papardo ha attivato tutte le procedure previste dalle direttive ministeriali. Secondo l'ISS, dall'inizio dell'anno in Italia i casi confermati nell'uomo sono 173, con undici decessi.