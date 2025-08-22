Danni per il maltempo nel Siracusano, Auteri (Dc): interventi celeri e mirati

"In questi giorni sto ricevendo numerose segnalazioni dagli imprenditori agricoli della zona nord della provincia di Siracusa, che chiedono aiuto per i gravi danni subiti a seguito delle recenti grandinate. Le aziende del territorio siracusano versano in una condizione di estrema difficoltà:

l'evento atmosferico eccezionale di metà agosto ha colpito duramente centinaia di produttori, lasciando le imprese in una situazione di forte vulnerabilità economica". Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri della Democrazia Cristiana. "Prima di dichiarare lo stato di calamità naturale - spiega Auteri - è indispensabile un resoconto puntuale dei danni subiti. Per questo, in coordinamento con gli enti locali e le associazioni di categoria, chiedo di attivare procedure rapide di verifica e quantificazione. Solo così potremo sollecitare in tempi brevi i necessari strumenti di sostegno". Auteri annuncia che nei prossimi giorni incontrerà gli imprenditori della zona nord per ascoltare direttamente le loro istanze. "Nessuna chiacchiera inutile - sottolinea - ma un confronto concreto con chi ogni giorno lavora nei campi e oggi rischia di trovarsi in ginocchio". Il deputato Dc ricorda infine che "il collega Riccardo Gennuso sta già seguendo da vicino la zona sud del Siracusano: per la parte nord mi sto muovendo con la stessa determinazione, affinché arrivino interventi celeri e mirati a sostegno dei nostri imprenditori agricoli".