Uccise con un fendente connazionale a Cava d'Aliga: fermato un tunisino

La Procura di Ragusa, nell'ambito delle indagini sull'omicidio avvenuto mercoledì scorso nella frazione Cava D'Aliga, a Scicli, ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un 30enne di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo, in seguito ai primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, è risultato gravemente indiziato dell'omicidio di un 36enne, suo connazionale.

Le ricerche, avviate immediatamente dopo il ritrovamento del cadavere, hanno subito consentito di bloccare tra i campi della zona in cui si era verificato il delitto, un uomo, corrispondente alla descrizione data da alcuni testimoni della persona che si era data alla fuga dal luogo dell'omicidio, rintracciato a circa 500 metri dal posto. Le attività di indagine sviluppate nel corso della giornata hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ossia un alterco sfociato in una violenta aggressione, culminata con un fendente letale al polmone sinistro dell'ucciso.

L'arma del delitto è un coltello da cucina di 25 centimetri.

Ancora intriso di sangue, è stato rinvenuto a circa 300 metri di distanza dal luogo del delitto, a seguito di prolungate ricerche.

Al fine di appurare il movente del delitto e ricostruire l'ordine cronologico degli eventi, i militari, insieme al Pubblico ministero intervenuto sui luoghi, hanno interrogato numerosi testimoni. L'indagato, raggiunto da un decreto di fermo per omicidio, aggravato dal futile motivo, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.