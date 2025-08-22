Sventato furto in abitazione, tre identificati a Carlentini

La notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, tempestivamente intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano sentito rumori sospetti provenire da un’abitazione sita in via Fontenuovo di Carlentini, hanno sventato un furto mettendo in fuga i tre ladri. Le successive attività investigative condotte dai Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno consentito di risalire all’identità dei tre soggetti, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, originari di Lentini e con precedenti penali e di polizia. I tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato.