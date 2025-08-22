ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sventato furto in abitazione, tre identificati a Carlentini

Sventato furto in abitazione, tre identificati a Carlentini

CronacaSiracusa

La notte tra lunedì e martedì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, tempestivamente intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano sentito rumori sospetti provenire da un’abitazione sita in via Fontenuovo di Carlentini, hanno sventato un furto mettendo in fuga i tre ladri. Le successive attività investigative condotte dai Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno consentito di risalire all’identità dei tre soggetti, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, originari di Lentini e con precedenti penali e di polizia. I tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Potrebbero Interessarti