Modica, consegnati lavori di restauro dei portoni della chiesa di San Giovanni

Consegnati i lavori questa mattina nella Chiesa di S.Giovanni a Modica Alta riguardanti il restauro dei tre portoni lignei sul prospetto principale. L’intervento è reso possibile grazie ad un emendamento da 32 mila euro dell’Onorevole Ignazio Abbate che l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ha trasferito alla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa. I lavori previsti si possono riassumere nell’asportazione dello spesso strato di numerose mani di vernici indurite, nello smontaggio della ferramenta originale e delle parti di legno danneggiate, nella ricostruzione delle parti mancanti con legno simile per essenza e proprietà meccaniche al legno originario e nella verniciatura finale. Alla consegna dei lavori da parte del RUP il rappresentante della Sovrintendenza, Carlo Giunta, Don Stefano Modica, Vicario della Curia per i luoghi di culto e diversi consiglieri comunali che hanno accompagnato il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, a pochi giorni di distanza da un altro importante lavoro di ripristino in corso dei telari presso la Chiesa di S.Paolo a Modica Bassa. “Tutti questi lavori – sottolinea il parlamentare della DC – fanno parte di un ampio progetto di rivalutazione del patrimonio artistico e religioso della Città di Modica. S.Paolo, il Carmine e S.Giovanni sono solo gli ultimi tre luoghi di culto in ordine cronologico che hanno visti finanziati dei lavori attesi da anni”.