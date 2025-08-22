I bambini del campo estivo della Croce rossa in visita alla Tenenza di Floridia

i Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno dato il benvenuto ai bambini e ai ragazzi del campo estivo organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italina di Floridia, con cui hanno affrontato temi quali bullismo, cyberbullismo e i rischi legati all’uso dei social network, con particolare riferimento alla pubblicazione di foto e dati sensibili. Durante l’incontro sono state illustrate anche alcune norme del codice della strada, evidenziando l’importanza di usare il casco alla guida di ciclomotori e motocicli e i rischi per la sicurezza per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. L’evento ha suscitato grande interesse tra i ragazzi che hanno posto numerose domande e sollevato curiosità anche riguardo alla professione del Carabiniere. La visita alla caserma ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino le attività quotidiane dei Carabinieri, il lavoro svolto e gli strumenti impiegati, sensibilizzare sull’importanza del ruolo delle forze dell’ordine e rafforzare il rapporto di fiducia, spiegando che i Carabinieri esistono per proteggere e aiutare. La visita è stata un’esperienza interessante e piacevole per i bambini e i ragazzi che sono rimasti affascinati dalle uniformi, dai mezzi e dalle storie raccontate dai Carabinieri e per i Carabinieri stessi, grazie ai loro giovani ospiti, che hanno portato allegria e curiosità.