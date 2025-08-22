Ragazzo di 15 anni trovato morto vicino a una stalla tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi

Un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, è morto questa mattina nell'azienda agricola di famiglia nelle campagne di Ragusa, ai confini con il territorio di Chiaramonte Gulfi. Il ragazzo sarebbe stato trovato, privo di sensi, vicino ad una stalla. I soccorritori hanno lanciato l'allarme al 118 e il personale sanitario, vista la gravità della situazione, ha allertato l'elisoccorso. Il ragazzo, però, è morto prima dell'arrivo dell'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le cause del decesso, oltre a personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro). Il ragazzo frequentava l’Istituto Fabio Besta di Ragusa, la famiglia è molto conosciuta e stimata a Ragusa. Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, non appena è stato raggiunto della notizia della disgrazia ha postato su un social il dolore e lo sgomento dell’intera comunità ragusana. “La terribile notizia della morte di Andrea- scrive Cassì- lascia sgomenta tutta la nostra comunità. Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani”. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo.