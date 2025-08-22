Quattro bagnanti in difficoltà per il mare mosso soccorsi a Siracusa

Nel corso della giornata di ieri, caratterizzata da condizioni meteomarine particolarmente avverse, con un vento da sud-ovest forza 5/6 pari a circa 20 nodi di velocità e con onde di circa 1 metro di altezza nei tratti costieri, la Guardia Costiera di Siracusa è intervenuta con i suoi mezzi navali per diverse chiamate di soccorso a favore di diportisti in pericolo. Il primo soccorso ha riguardato due ragazzi milanesi che, dopo aver noleggiato un natante-acquascooter, si erano spinti oltre le ostruzioni portuali, fino al largo di Santa Panagia, incuranti del progressivo peggiorare delle condizioni del mare e delle raccomandazioni fornite dal noleggiatore. A causa di un guasto al motore, l’unità è rimasta in balia delle onde cominciando ad imbarcare acqua. Condizione, questa, che poco dopo ne ha causato l’affondamento. I due malcapitati, indossato il giubbotto di salvataggio, privi di telefono cellulare o altro mezzo di comunicazione, hanno atteso in acqua il passaggio di qualche barca che li vedesse. Contestualmente giungeva alla sala operativa della Guardia Costiera la comunicazione di allarme per due ragazzi a bordo di un acquascooter che non avevano fatto rientro in porto. Scattavano, così, le operazioni di ricerca con due mezzi navali in assetto SAR (Search and Rescue) partiti dal porto Grande di Siracusa. Contestualmente giungeva via radio un messaggio di MAY DAY da parte di una imbarcazione a vela battente la bandiera della Repubblica Ceca che, transitando in zona, aveva notato i due naufraghi in acqua che sbracciavano animatamente un galleggiante arancione per richiamare l’attenzione. Recuperati a bordo del veliero venivano, subito dopo, fatti imbarcare a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, giunta nell’immediatezza, per accertarne le condizioni fisiche, verificate come buone, e ricostruire le esatte circostanze dell’affondamento del natante. Poco tempo dopo, un altro intervento di soccorso ha interessato due bagnanti in difficoltà al largo del Minareto, a bordo di un Sup in balia del mare, impossibilitati a rientrare in spiaggia a causa del forte vento e del moto ondoso. Dopo la chiamata di emergenza, giunta via telefono da parte di bagnanti del posto, la motovedetta della Guardia Costiera di Siracusa CP 323 interveniva nel tratto di mare interessato, recuperando a bordo i due malcapitati maggiorenni, poi sbarcati presso il Porto Grande, in buone condizioni di salute. Un’ulteriore attività di assistenza veniva, ancora, prestata dalla medesima motovedetta in favore di due natanti da diporto in forte difficoltà, poco fuori le ostruzioni del Porto Grande di Siracusa. Il tempestivo intervento della CP323, ha evitato che le barche finissero sugli scogli, consentendo un rientro sicuro all’ormeggio.