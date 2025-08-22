Siracusa, Alternativa libera chiede commissario per i rifiuti

Alternativa Libera - Siracusa ha chiesto al Prefetto, il commissariamento per la gestione dei rifiuti. La lettera è stata firmata da Salvatore Russo, che ha messo in evidenza " la gravissima situazione igienico-sanitaria che da tempo affligge ampie aree del Comune di Siracusa. Interi quartieri della città risultano, infatti, invasi da cumuli di rifiuti non raccolti, con

conseguenti rischi per la salute pubblica, per il decoro urbano e per la sicurezza dei cittadini. Tale condizione, ormai non più tollerabile, costituisce a tutti gli effetti una violazione degli obblighi essenziali di igiene e salubrità che il Comune è tenuto a garantire ai sensi della normativa vigente.