ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
L'Onu denuncia: carestia a Gaza, a rischio 132 mila bimbi

L'Onu denuncia: carestia a Gaza, a rischio 132 mila bimbi

Fatti&Notizie

La carestia a Gaza è "interamente provocata dall'uomo" e le vitedi 132.000 bimbi sotto i 5 anni sono a rischio a causa dellamalnutrizione. Lo denuncia un rapporto dell'Ipc, sistema globaledi monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu. Il responsabileumanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, avverte che lafame a Gaza è 'promossa da alcuni leader israeliani come arma diguerra' e l'Alto commissario Onu per dei diritti umani VolkerTurk attacca: 'Utilizzare la fame come mezzo di pressione è uncrimine di guerra'. Israele respinge il rapporto: 'È falso e sibasa su dati parziali e di parte provenienti da Hamas'. Nuovoraid sulle tende a Khan Younis, uccisi una donna e 4 bambini.-

Potrebbero Interessarti