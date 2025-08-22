L'Onu denuncia: carestia a Gaza, a rischio 132 mila bimbi

La carestia a Gaza è "interamente provocata dall'uomo" e le vitedi 132.000 bimbi sotto i 5 anni sono a rischio a causa dellamalnutrizione. Lo denuncia un rapporto dell'Ipc, sistema globaledi monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu. Il responsabileumanitario delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, avverte che lafame a Gaza è 'promossa da alcuni leader israeliani come arma diguerra' e l'Alto commissario Onu per dei diritti umani VolkerTurk attacca: 'Utilizzare la fame come mezzo di pressione è uncrimine di guerra'. Israele respinge il rapporto: 'È falso e sibasa su dati parziali e di parte provenienti da Hamas'. Nuovoraid sulle tende a Khan Younis, uccisi una donna e 4 bambini.-