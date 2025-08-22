ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

Video shock, 'Almasri uccide un civile in strada a Tripoli'

Fatti&Notizie

Sta circolando sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostra Osama Njeem Almasri mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Nel video, postato sui profili X di vari media libici e dalla ong Rifugiati in Libia, si vede un uomo con le fattezze di Almasri aggredire un uomo disarmato in strada, gettarlo a terra e colpirlo a mani nude. 'Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell'episodio, ma è accaduto di recente', affermano responsabili della Ong che accusa: 'Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?'.

