Ombre su incontro Putin-Zelensky, Lavrov: "Serve agenda chiara". Kiev: "Solo Trump può fermare Russia"

Nuovo botta e risposta, tra Mosca e Kiev, riguardo il possibile incontro 'di pace' tra Putin e Zelensky. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha escluso, per ora, la possibilità di un vertice tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, gettando nuove ombre sull'iniziativa del presidente statunitense Donald Trump per un summit volto a porre fine alla guerra. "Putin è pronto a incontrare Zelensky quando l'agenda per un vertice sarà pronta, e questa agenda non è affatto pronta", ha dichiarato Lavrov a Nbc News.

Secondo Lavrov, la responsabilità dello stallo è da attribuire interamente a Kiev: "Il presidente Putin ha detto chiaramente che è pronto a incontrarsi, a condizione che questa riunione abbia davvero un'agenda presidenziale". Inoltre, il capo della diplomazia di Mosca è molto scettico sulle intenzioni del presidente ucraino: "Ha persino detto no alla cancellazione della legislazione che vieta la lingua russa. Come possiamo incontrarci con una persona che finge di essere un leader?".

Secondo Lavrov "è l'Ucraina a ostacolare i progressi verso un accordo di pace". Durante il vertice di Anchorage, "il presidente Trump ha suggerito diversi punti che condividiamo e su alcuni di essi abbiamo accettato di mostrare una certa flessibilità - ha rivelato Lavrov, sottolineando tuttavia che quando Trump ha portato queste proposte a Washington, durante i colloqui con Zelensky e i leader europei - "è stato molto chiaro per tutti che ci sono diversi principi che Washington ritiene debbano essere accettati, inclusa l’esclusione dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato e la discussione di questioni territoriali, ma Zelensky ha detto no a tutto".

La replica di Zelensky

Non si è fatta attendere la replica di Volodymyr Zelensky: ''La Russia sta facendo di tutto per rendere impossibile l'incontro'' tra il leader del Cremlino e il presidente dell'Ucraina, ha ribadito al termine di un incontro con il Segretario generale della Nato Mark Rutte in visita a Kiev. Zelensky ha quindi dichiarato nuovamente di essere ''pronto a un incontro'' con Putin, ''preferibilmente nel formato trilaterale''.

Zelensky ha quindi affermato che ''l'Ucraina non ha accordi con la Russia, ma ne ha uno con Trump'', che, a suo avviso, è ''l'unico in grado di fermare Putin oggi. La pace dipende da una diplomazia coraggiosa''.