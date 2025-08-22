ou
Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

Catanzaro, investe e uccide un bimbo di 2 anni con il furgone in retromarcia

Un bambino di due anni è morto a Catanzaro dopo essere statoinvestito da un furgone che era in fase di retromarcia. Il conducente del mezzo non si é accorto di nulla ed è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia di Stato nella sua abitazione. L'uomo, dopo avere appreso la notizia, ha accusato un malore.
L'incidente si é verificato nel quariere Janò, nella periferia cittadina, nel cortile antistante l'abitazione del bambino, che nel momento in cui è stato investito stava giocando. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono state avviate dalla polizia locale e dai carabinieri. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

