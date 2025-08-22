Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

Il Modica Calcio ha concluso l'ingaggio del bomber Luca Savasta, idolo dei tifosi rossoblù, pedina fondamentale del reparto offensivo rossoblù. L'anno scorso Savasta è stato determinante per la promozione in serie D del Gela, segnando due gol nella vittoriosa finale di ritorno dei play off di Eccellenza contro il Canosa. La dirigenza modicana, intanto, ha avviato la trattativa per l'ingaggio di un attaccante del Paraguay, Ariel, 27 anni, l'anno scorso nel Castelnuovo Vomano, Eccellenza d'Abruzzo, 23 gol all'attivo.