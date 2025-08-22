ou
ULTIME NOTIZIE

Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

Modica Calcio, torna in rossoblù il bomber Luca Savasta

CronacaRagusa

Il Modica Calcio ha concluso l'ingaggio del bomber Luca Savasta, idolo dei tifosi rossoblù, pedina fondamentale del reparto offensivo rossoblù. L'anno scorso Savasta è stato determinante per la promozione in serie D del Gela, segnando due gol nella vittoriosa finale di ritorno dei play off di Eccellenza contro il Canosa. La dirigenza modicana, intanto, ha avviato la trattativa per l'ingaggio di un attaccante del Paraguay, Ariel, 27 anni, l'anno scorso nel Castelnuovo Vomano, Eccellenza d'Abruzzo, 23 gol all'attivo.

Potrebbero Interessarti