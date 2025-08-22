ou
Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

Volley Modica, eletto il nuovo CDA: presidente è Vanni Iacono

CronacaRagusa

La società Avimecc Volley Modica, giovedì sera, al termine dell'assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il presidente del nuovo CDA è Vanni Iacono, Taddeo Grillo il vicepresidente, mentre Luca Leocata è il Direttore Generale. Con questa nuova guida, la società biancoazzurra conferma la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita sportiva e organizzativa, consolidando il progetto che negli ultimi anni ha portato il sodalizio modicano ai vertici regionali e nazionali del volley. Nei prossimi giorni verrà presentato ufficialmente il nuovo organigramma societario, con tutti i ruoli e le figure che affiancheranno la dirigenza nel lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo.

