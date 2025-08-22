Giorgio Mulè infuoca Forza Italia: "In due anni nessun confronto in Sicilia"

" C'è sicuramente da parlarsi, da confrontarsi, da agire nel bene della Sicilia e di questo territorio. Bisogna trovare le forme però per confrontarsi: certamente una forma è quella di condividere un percorso attraverso un confronto fra le varie anime del partito.

Confronto che finora non c'è stato: non c'è stato a livello regionale, per cui è da circa due anni che non si riunisce, non esiste una segreteria regionale".

Lo dice il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè (Fi).

Sulla leadership di Forza Italia in Sicilia e una candidatura alternativa a quella di Marcello Caruso, Mulè afferma: "Ma secondo me è nelle cose che nel tempo ci sono personalità, esponenti di Forza Italia nel territorio siciliano che legittimamente possono ambire a questa carica. Sarà il tempo a dirci quanti saranno e chi saranno. Certamente sarà un bel momento di democrazia interna al partito".

E sulla frase "sarò il prossimo presidente della Regione", fatta qualche tempo fa, il deputato di Fi afferma: "Rispondevo a una battuta, poi per altro conoscendo la suscettibilità in Regione so che ha provocato mal di pancia. Ma io vorrei rassicurare tutti: sono una persona che è stata già molto, molto appagata dalla vita, molto appagata da quello che faccio. Dopo di che sono figlio di questa terra, orgogliosamente figlio di questa terra e farò tutto quello che questa terra mi chiederà di fare sia all'interno del partito, di Forza Italia, della coalizione, sia comunque a livello personale perché questa è la mia terra e per la mia terra si fa qualsiasi cosa. Io non escludo nulla nella mia vita, se non diventare tifoso della Roma".