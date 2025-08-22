Ragusa, turista israelina senza ospitalità: Pd e M5s solidali con l'albergatore

"Su Israele non e' piu' tempo di mezze misure!": lo afferma il segretario del Pd di Ragusa, Riccardo Schinina', a proposito della vicenda dell'albergatore che ha rifiutato ospitalita' a una turista israeliana. "Mentre Israele continua a massacrare e affamare i gazawi - scrive in una nota - mentre il criminale Netanyahu annuncia l'occupazione totale della Striscia e un nuovo insediamento in Cisgiordania, agendo in spregio di qualsiasi norma internazionale nonche' del piu' basilare rispetto della vita e dell'autodeterminazione di un popolo, mentre avviene tutto questo, a Ragusa assistiamo a un'assurda querelle sul caso dell'albergatore e della turista israeliana. Ho letto sui giornali le dichiarazioni di Andrea Leanza, il proprietario della struttura, che mi sono sembrate equilibrate e legittime. Pertanto gli esprimo piena solidarieta' contro le accuse di razzismo e antisemitismo e contro le tirate d'orecchi che sta ricevendo persino dal sindaco Cassi', secondo cui questo gesto non rispecchierebbe la nostra comunita' ne' la sua sensibilita'. Sono convinto che, proprio per questa sensibilita', la maggioranza dei ragusani sia dalla parte del popolo palestinese, e che questo dimostri come il sindaco abbia perso il contatto con la citta' che amministra, forse troppo distratto dalle sirene del suo nuovo partito. Su Israele non e' piu' tempo di mezze misure da parte di nessuno, e mi riferisco anche ad alcuni esponenti nazionali del mio partito". "In questo senso - ha concluso - quello che ciascuno di noi puo' mettere in campo come strumento di pressione, cosi' come ha fatto l'albergatore ragusano, e' importante e non va condannato. Semmai va applaudito e sostenuto". Anche il M5S locale si schiera con l'albergatore. "La notizia di un albergatore ragusano che ha chiesto a una turista israeliana di prendere posizione sul genocidio in atto a Gaza ci trova quanto mai d'accordo e assolutamente solidali. Adesso piu' che mai dopo la notizia che il portale booking ha sospeso la struttura ricettiva in questione. Da parte nostra invece ringraziamo l'albergatore in questione per il coraggio e per la dignita', perche' in questi tempi di grande confusione e' diventato facile essere accusato di antisemitismo". dice la rappresentante cittadina del M5S di Ragusa Najla Hassen. "Ragusa, checche' se ne dica, e' una citta' accogliente, ed e' anche una citta' umana e che ripudia la guerra - prosegue Hassen -, e c'e' da dire che molti cittadini stanno avendo il coraggio di prendere posizioni ben precise. Quello stesso coraggio che avrebbe dovuto avere, ma non ha avuto, l'amministrazione comunale. Se per il sindaco Peppe Cassi' il comportamento del nostro concittadino non rappresenta la citta' e il suo spirito, allora non lo rappresentano nemmeno le sue idee, di destra forzista. Questo se lo deve tenere ben a mente. L'azione dell'albergatore non ha nulla a che vedere con l'antisemitismo, e' piuttosto una presa di posizione contro la disumanizzazione dei Palestinesi e contro il loro sterminio".