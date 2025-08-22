Zabatta (Avs) a Villasmundo per querelare gruppo Fb 'Mia Moglie'

Oggi, come promesso, ho formalizzato presso la stazione dei Carabinieri di Villasmundo (Siracusa) una denuncia-querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet nei confronti degli amministratori e di tutti gli utenti identificabili del gruppo Facebook denominato 'Mia moglie'". Così in una nota la co-portavoce di Europa Verde ed esponente di Avs, Fiorella Zabatta."Il gruppo, successivamente disabilitato dalla piattaforma Meta anche a seguito delle numerose denunce alla Polizia Postale, era diventato un vergognoso contenitore in cui uomini, celati dietro pseudonimi, pubblicavano fotografie di mogli, compagne e fidanzate, spesso in momenti di intimità o in abiti succinti, a totale insaputa delle dirette interessate.Queste immagini, condivise senza alcun consenso, venivano sistematicamente accompagnate da commenti a sfondo sessista e volgari, ledendo gravemente la dignità, l'onore e la reputazione delle donne ritratte, trasformate in meri oggetti alla mercé del pubblico ludibrio", aggiunge.