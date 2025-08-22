ou
Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

Morto fratello sindaco di Praia a mare in un incidente

Altro sud

Un uomo di 46 anni e' deceduto dopo un incidente stradale avvenuto oggi sull'Alto Tirreno cosentino. La vittima, Andrea De Lorenzo, e' il fratello del sindaco di Praia a Mare Antonio De Lorenzo. Il 46enne era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si e' scontrato con un'automobile sul lungomare di Praia a Mare. Nel violento impatto il 46enne ha riportato ferite molto gravi ed e' stato trasportato immediatamente nell'ospedale di Paola, ma poco dopo e' deceduto. Tutto il Tirreno cosentino si e' stretto nel dolore esprimendo vicinanza alla famiglia del primo cittadino. Indagini in corso per accertare la dinamica dell'incidente.

