Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

Un nuovo sbarco di migranti di varie nazionalità, il tredicesimo negli ultimi quattro mesi, si è verificato nel primo pomeriggionel porto di Roccella Ionica. Sono state 79 le persone, di nazionalità afghana, pakistana e iraniana, individuate, aconclusione di un'operazione di soccorso resa complicata dal mare molto mosso, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, diretta dal capitano di corvetta DanieleTicconi. I migranti, tra cui una quindicina di donne, di cui una in avanzato stato di gravidanza, sette bambini e altri otto minori non accompagnati, erano partiti almeno quattro giorni fa dalla Turchia. La barca a vela su cui viaggiavano é statai ndividuata a circa 100 miglia di distanza dalla costa calabrese.