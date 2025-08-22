ou
ULTIME NOTIZIE

Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

Sbarcati 79 migranti a Roccella Ionica

Altro sud

Un nuovo sbarco di migranti di varie nazionalità, il tredicesimo negli ultimi quattro mesi, si è verificato nel primo pomeriggionel porto di Roccella Ionica. Sono state 79 le persone, di nazionalità afghana, pakistana e iraniana, individuate, aconclusione di un'operazione di soccorso resa complicata dal mare molto mosso, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica, diretta dal capitano di corvetta DanieleTicconi. I migranti, tra cui una quindicina di donne, di cui una in avanzato stato di gravidanza, sette bambini e altri otto minori non accompagnati, erano partiti almeno quattro giorni fa dalla Turchia. La barca a vela su cui viaggiavano é statai ndividuata a circa 100 miglia di distanza dalla costa calabrese.

Potrebbero Interessarti