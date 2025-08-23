Via Barresi a Siracusa discarica a cielo aperto: un esposto al sindaco

Il Comitato civico “Siracusa Rialzati” ha depositato un esposto formale indirizzato al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, alla polizia Ambientale e all'assessore all'Igiene Urbana, Luciano Aloschi, per denunciare le gravissime condizioni igienico-sanitarie e di incuria in cui versa il cortile del complesso di case popolari di Via Gaetano Barresi 6.

L'azione del Comitato nasce dalle continue segnalazioni dei residenti che lamentano una situazione di degrado insostenibile, caratterizzata da un accumulo indiscriminato di rifiuti di ogni genere. La sporcizia non solo deturpa il decoro urbano, ma rappresenta un serio pericolo per la salute pubblica, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

La denuncia evidenzia due criticità principali che hanno esasperato il problema: frequenza di raccolta insufficiente: Il ritiro dei rifiuti avviene con una cadenza di sole tre settimane, un intervallo di tempo del tutto inadeguato a gestire il volume di spazzatura di un'area residenziale.

Mancata differenziazione nella raccolta: Nonostante gli sforzi dei residenti nella separazione dei rifiuti, i materiali differenziati, come i cartoni, vengono poi caricati su un unico camion, vanificando di fatto l'intero processo e dimostrando una grave inefficienza nella gestione del servizio.

Il Comitato “Siracusa Rialzati” chiede un intervento immediato e risolutivo per affrontare la situazione. Le richieste inoltrate alle autorità sono precise e mirano a ottenere risultati concreti: la bonifica straordinaria dell'area, una revisione urgente della frequenza di raccolta e un adeguamento delle procedure per garantire un'efficace gestione dei rifiuti differenziati.

Il Comitato si riserva il diritto di seguire attentamente l'evolversi della situazione e di intraprendere ulteriori azioni a tutela della salute e della dignità dei cittadini residenti.