Porti d'Italia, oggi su Linea Blu (Rai 1) la storia Augusta

"Linea Blu - Porti d'Italia", il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità di Sistema Portuale, oggi alle 14 su Rai 1, andrà alla scoperta del porto di Augusta, un crocevia di storia, commercio e natura nel cuore del Mediterraneo. La puntata si apre con Donatella Bianchi nel cuore del porto, tra Forte Garcia e Forte Vittoria, per raccontare l'affascinante storia di questo antico scalo marittimo. A seguire, Fabio Gallo sarà in mare con la Lega Navale Italiana per esplorare il tema della "legalità in mare". Il viaggio prosegue a Siracusa, dove Patrizia Maiorca, figlia del celebre Enzo, andrà alla scoperta di Ortigia e del Museo "Casa del Mito", con una sala dedicata proprio a suo padre, del qiale si ripercorreranno le gesta sportive insieme ad un vero e proprio uomo del mare di Augusta, Iano, navigando lungo la costa che da Augusta arriva fino a Brucoli, svelando l'importanza strategica che questo borgo ha rivestito per secoli nel mondo del commercio.