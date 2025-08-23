Ucciso dal trattore a 15 anni, domani a Ragusa i funerali di Andrea Passalacqua

Sgomento, incredulità e rabbia per la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio nelle campagne tra Ragusa e Chiaramnte Gulfi. Andrea Passalacqua, studente di 15 anni, ha perso la vita mentre si trovava all'interno dell'azienda di famiglia. Sarebbe stato schiacciato da un trattore. Resta amcora da chiarire l'esatta dinamica della tragedia e la Procura della Reguppica di Ragusa, attende la relazione definitiva degli inquirenti. Tanta commozione da parte dei compagni di scuola di Andrea, che frequentava il 'Besta' a Ragusa. D'estate aiutava la famiglia nell'azienda agricola di proprietà.

La salma del ragazzo è stata consegnata da parte dell'autorità giudiziaria ai genitori per celebrare il funerale. Il rito funebre si terrà domani (24 agosto) a Ragusa nella chiesa di Maria Santissima Nunziata verso le 11. Ci sarà un breve corteo funebre alle 10,30 che accompagnerà il feretro di Andrea Passalacqua dalla 'Casa dell'estinto' di contrada San Cimino fino in chiesa. Lo studente lascia nel dolore i genitori, la sorella ed i nonni.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha detto: " La terribile notizia della morte di un ragazzo di 15 anni schiacciato da un trattore nella azienda agricola di famiglia alle porte della città, lascia sgomenti tutta la nostra comunita'. Alla sua famiglia e agli amici il cordoglio e la vicinanza mia e di tutti i ragusani".