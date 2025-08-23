ou
ULTIME NOTIZIE

Servizi turistici a Siracusa, controlli interforze nell'isola di Ortigia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi li invita a Mazara del Vallo

Israeliani respinti a Ragusa, Cristaldi li invita a Mazara del Vallo

PoliticaRagusaTrapani

"In provincia di Ragusa un albergatore si rifiuta di ospitare nella propria struttura una famiglia di Israele. L'episodio è legato alla drammatica situazione esistente tra Israele e i Palestinesi. Senza entrare in valutazioni politiche o storiche, resta l'amarezza di una discriminazione ingiustificabile in Sicilia ed in netto contrasto con le tradizioni del popolo siciliano. Mi piacerebbe che la famiglia respinta dalla struttura alberghiera di Ragusa venisse a Mazara del Vallo, dove scoprirebbe una bella realtà nella quale la convivenza tra diverse religioni, culture e tradizioni costituisce un chiaro esempio della più nobile virtù umana: il rispetto". Lo dice l'ex presidente dell'Ars Nicola Cristaldi."Venga questa famiglia a Mazara del Vallo - aggiunge - dove potrà ascoltare per cinque volte al giorno l'appello musulmano del muezzin, i canti religiosi e le processioni cristiane ma anche una parte di un quartiere abitato soprattutto da Musulmani dedicata alla cultura ebraica. Luoghi e comportamenti che dovrebbero portare l'Unesco a riconoscere in Mazara del vallo un patrimonio dell'umanità".

Potrebbero Interessarti