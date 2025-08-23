Nomina del presidente tribunale di Marsala, sul ricorso decide Tar del Lazio

Il TAR Lazio si pronuncerà sul ricorso proposto contro la nomina del Presidente del Tribunale di Marsala. Alfonso Malato (nella foto) attuale Presidente. A costituirsi in giudizio è stato Bruno Fasciana.

Il Consiglio Superiore della Magistratura il 14 maggio 2025, ha accolto la proposta di nomina formulata dalla Quinta Commissione ed ha conferito l'incarico di Presidente del Tribunale di Marsala Alfonso Malato. Il Dottor Alfonso Malato, originario di Trapani, ha ricoperto il ruolo di Giudice e dal 2018 di Presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento, dove ha svolto anche le funzioni di Vicario del Presidente e, da ultimo, di Presidente facente funzioni.

Al fine di contestare la deliberazione del CSM Bruno Fasciana, con il patrocinio degli avvocati Mario Serio e Giuseppe Naccarato, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR- Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento del CSM per "asserita illegittimità per eccesso di potere e difetto di motivazione, nonché per violazione del testo Unico sulla dirigenza giudiziaria".

Alfonso Malato difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto del ricorso ed eccepire la correttezza nonchè la legittimità della delibera del CSM con cui è stato nominato.

Nei prossimi mesi verrà fissata dal Presidente del TAR Lazio Roma l'udienza relativa al ricorso; in tale udienza il Giudice Amministrativo si pronuncerà sulle censure formulate dal dottor Bruno Fasciana, nonché sulle eccezioni dei legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.