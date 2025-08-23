Commerciante accerchiato e rapinato a Palermo: protestano i residenti

Un commerciante è stato aggredito a Palermo da un gruppetto di giovani di origine tunisina. L'uomo è stato accerchiato dal branco e rapinato dei soldi e del monopattino.

E' successo la scorsa notte in via Case Nuove nei pressi della zona pedonale di via Maqueda. Il negoziante del Bangladesh aveva da poco chiuso il suo negozio quando è stato avvicinato dai giovani a pochi passi dal portone. L'uomo ha cercato di difendersi, ma è stato sopraffatto dal numero degli aggressori. E' stato portato in ospedale, pare dai familiari, con lesioni alla testa, a un braccio, all'addome e a una gamba: dopo essere stato medicato è tornato a casa con vistose bende in testa, alla pancia e alle gambe. "Siamo vittime di questi gruppi di giovanissimi che trascorrono nella zona di via Maqueda l'intera giornata. Qui succede di tutto e non si riesce a contrastare questa presenza costante - raccontano i residenti che si sono costituiti in comitato - Questa zona pedonale, dove transitano auto, moto, scooter e monopattini dalla mattina alla sera, non è mai presidiata. Quando si verificano fatti gravi come questo vediamo auto di polizia e carabinieri per qualche giorno, poi torna tutto come prima, tra aggressioni e spaccio alla luce del giorno".